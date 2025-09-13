Две команды из России впервые в истории вошли в топ-4 на The International по «Доте»

Российские команды PARIVISION и BetBoom Team займут места в топ-4 по итогам The International 2025 — главного чемпионата по Dota 2.

Кроме них, в борьбе за трофей остались только арабская Falcons и Xtreme из Китая.

Фото: Топ-4 команды The International 2025

Это происходит впервые за историю турнира. Ранее две команды из России и даже всего СНГ-региона попадали только в топ-6 — в 2011 (NAVI и Moscow 5), в 2021 (Spirit и VP) и в 2023 (Spirit и BetBoom) годах.

PARIVISION прямо сейчас будет играть с Falcons за выход в гранд-финал, а затем в нижней сетке на вылет сыграют BetBoom Team и Xtreme Gaming. Эти четыре команды разыграют титул чемпиона мира по «Доте» и главный денежный приз, превышающий $ 1,1 млн.