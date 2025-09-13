Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Шикарная сказка»: критики в восторге от фильма «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном

«Шикарная сказка»: критики в восторге от фильма «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном
Аудио-версия:
Комментарии

5 декабря в мировом прокате состоится премьера фильма «Поймать монстра» — хоррора от создателя сериала «Ганнибал» Брайана Фуллера. Некоторые критики уже посмотрели картину и с восторгом приняли её: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 100% свежести.

Обозреватели отмечают, что в фильме сохраняется режиссёрское видение Фуллера — а именно смесь причудливости и ужаса. Критики также хвалят ленту за большое обилие как страшных моментов, так и очень смешных. Кроме того, посмотревшим понравилась актёрская игра Мадса Миккельсена — пишут, что это одна из самых «нежных» его работ в карьере.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Поймать монстра»:

«Поймать монстра» наверняка понравится поклонникам телевизионных работ Фуллера, учитывая, как он балансирует на грани между причудливостью и ужасом. Это невероятно увлекательная история об очаровательном ребёнке и милом ворчуне, которые учатся поддерживать друг друга.
В фильме есть несколько пугающих моментов и удивительное количество действий, но отчасти именно сдержанность насилия делает «Поймать монстра» таким доступным для зрителей.
Фильм в равной степени дерзкий, фантастический и безумный, он обязательно понравится и очарует зрителей, которые ищут фильмы на ночных кинофестивалях.
Мадс Миккельсен, сыгравший одну из самых нежных ролей в своей карьере, и Софи Слоун, чьи выразительные глаза остаются невероятно широко раскрытыми на протяжении всего фильма, создают непринуждённую химию друг с другом — их юмор очень сочетается.
Фильм задуман как хоррор для всей семьи, в нём есть что-то пугающее, но он слишком сумасшедший и слишком весёлый, чтобы вызывать беспокойство.

В центре сюжета «Поймать монстра» восьмилетняя девочка, которая потеряла своих родителей. Она обращается за помощью к соседу и рассказывает, что маму и папу убило нечто живущее под кроватью. Картина также официально выйдет в России 25 декабря.

О другом популярном хорроре
«Заклятие» подошло к финалу: стоит ли смотреть «Последний обряд»
«Заклятие» подошло к финалу: стоит ли смотреть «Последний обряд»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android