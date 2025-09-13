Скидки
«Километры пути в жару»: Купер Хоффман — о тяжёлых съёмках «Долгой прогулки»

«Километры пути в жару»: Купер Хоффман — о тяжёлых съёмках «Долгой прогулки»
Аудио-версия:
Издание Variety взяло интервью у актёра Купера Хоффмана («Лакричная пицца»). Он рассказал о тяжёлом производстве фильма «Долгая прогулка» по Стивену Кингу.

По словам артиста, ему приходилось проходить по 15 миль (около 24 километров) в день при 38-градусной жаре. Он отметил, что это его очень изматывало, но такого подхода требовал актёрский метод — чтобы происходящее на экране выглядело достоверным.

Господи, мы проходили по 15 миль в день при 38-градусной жаре. Бывают моменты, когда приходится использовать актёрский метод, чтобы добиться достоверности. Но мы всё время идём. Никто не притворяется. И это очень изматывает.

Сюжет «Долгой прогулки» повествует об Америке недалёкого будущего. Каждый год людям приходится участвовать в так называемой «Долгой прогулке» — игре на выживание. Сотня молодых людей должна идти, не сбавляя шаг, и сражаться за свою жизнь. Победитель получает огромную сумму, а проигравшие — смерть. Мировая премьера ленты состоялась 12 сентября, а в России фильм официально вышел на день раньше.

