Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PARIVISION проиграла Falcons и сыграет в нижней сетке The International 2025 по Dota 2

PARIVISION уступила Falcons и сыграет в нижней сетке The International 2025 по Dota 2
Комментарии

Российская команда PARIVISION упустила первый шанс выйти в гранд-финал чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.

Пятёрка Андрея Dukalis Куропаткина уверенно выиграла первую карту, но затем Falcons удалось найти ответ на стратегию PARIVISION и за счёт постоянного давления победить в двух играх подряд.

Dota 2. The International 2025 . Финал (верхняя сетка)
13 сентября 2025, суббота. 18:00 МСК
PARIVISION
Окончен
1 : 2
Team Falcons

Team Falcons c российским мидером Станиславом Malr1ne Потораком проходит в гранд-финал турнира. PARIVISION завтра сыграет в нижней сетке с сильнейшим в паре BetBoom Team — Xtreme Gaming.

Чемпионат мира по Dota 2 проходит в Гамбурге, плей-офф — с 11 по 14 сентября. Призовой фонд The International 2025 превышает $ 2,5 млн.

Материалы по теме
Две российских команды в топ-4! Плей-офф The International 2025 по Dota 2 — LIVE
Live
Две российских команды в топ-4! Плей-офф The International 2025 по Dota 2 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android