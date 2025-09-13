PARIVISION уступила Falcons и сыграет в нижней сетке The International 2025 по Dota 2

Российская команда PARIVISION упустила первый шанс выйти в гранд-финал чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.
Пятёрка Андрея Dukalis Куропаткина уверенно выиграла первую карту, но затем Falcons удалось найти ответ на стратегию PARIVISION и за счёт постоянного давления победить в двух играх подряд.
Team Falcons c российским мидером Станиславом Malr1ne Потораком проходит в гранд-финал турнира. PARIVISION завтра сыграет в нижней сетке с сильнейшим в паре BetBoom Team — Xtreme Gaming.
Чемпионат мира по Dota 2 проходит в Гамбурге, плей-офф — с 11 по 14 сентября. Призовой фонд The International 2025 превышает $ 2,5 млн.