Арабский клуб Falcons, за который выступает Станислав Malr1ne Поторак, стал первым участником гранд-финала чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.

Этот финал «Инта» станет первым в карьере 20-летнего российского мидера. В прошлом году он вместе с Falcons занял 4-е место, а до этого два сезона не мог пройти региональные квалификации.

Соперником Falcons и Малрина станет победитель нижней сетки. Там в финале сыграет PARIVISION с сильнейшим в паре BetBoom Team — Xtreme Gaming (матч стартует в эти минуты).

Чемпионат мира по Dota 2 проходит в Гамбурге, плей-офф — с 11 по 14 сентября. Призовой фонд The International 2025 превышает $ 2,5 млн.