Российский мидер Станислав Malr1ne Поторак сыграет в гранд-финале The International 2025 по Dota 2

Российский мидер Станислав Malr1ne Поторак сыграет в гранд-финале The International 2025
Комментарии

Арабский клуб Falcons, за который выступает Станислав Malr1ne Поторак, стал первым участником гранд-финала чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.

Этот финал «Инта» станет первым в карьере 20-летнего российского мидера. В прошлом году он вместе с Falcons занял 4-е место, а до этого два сезона не мог пройти региональные квалификации.

Dota 2. The International 2025 . Гранд-финал
14 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Team Falcons
Не начался
LBF
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперником Falcons и Малрина станет победитель нижней сетки. Там в финале сыграет PARIVISION с сильнейшим в паре BetBoom Team — Xtreme Gaming (матч стартует в эти минуты).

Чемпионат мира по Dota 2 проходит в Гамбурге, плей-офф — с 11 по 14 сентября. Призовой фонд The International 2025 превышает $ 2,5 млн.

Две российских команды в топ-4! Плей-офф The International 2025 по Dota 2 — LIVE
Live
Две российских команды в топ-4! Плей-офф The International 2025 по Dota 2 — LIVE
Комментарии
