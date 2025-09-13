«Сейчас заплачу»: Малрин из Faclons — после выхода в финал The International 2025

Российский мидер Team Falcons по Dota 2 Станислав Malr1ne Поторак поделился эмоциями после выхода в гранд-финал чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.

Я сейчас заплачу. Когда мы вышли на сцену в первый раз, на презентации игроков, у меня слёзы наворачивались, потому что я к этому стремился, а сейчас я буду играть в финале.

Малрин также ответил на вопрос о шансах BetBoom Team в сегодняшнем матче с Xtreme:

Я буду верить в Lukawa, в пацанов. Я хочу видеть, чтобы они выиграли. Но то, что я наблюдаю на экране — это очень хаотичная игра. Если они соберутся, если они будут спокойнее, то они могут.