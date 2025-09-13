Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Сейчас заплачу»: Малрин из Faclons — после выхода в финал The International 2025

«Сейчас заплачу»: Малрин из Faclons — после выхода в финал The International 2025
Комментарии

Российский мидер Team Falcons по Dota 2 Станислав Malr1ne Поторак поделился эмоциями после выхода в гранд-финал чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.

Я сейчас заплачу. Когда мы вышли на сцену в первый раз, на презентации игроков, у меня слёзы наворачивались, потому что я к этому стремился, а сейчас я буду играть в финале.

Малрин также ответил на вопрос о шансах BetBoom Team в сегодняшнем матче с Xtreme:

Я буду верить в Lukawa, в пацанов. Я хочу видеть, чтобы они выиграли. Но то, что я наблюдаю на экране — это очень хаотичная игра. Если они соберутся, если они будут спокойнее, то они могут.
Материалы по теме
Две российских команды в топ-4! Плей-офф The International 2025 по Dota 2 — LIVE
Live
Две российских команды в топ-4! Плей-офф The International 2025 по Dota 2 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android