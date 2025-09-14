Twistzz покинул состав Team Liquid по CS 2

Организация Team Liquid объявила об уходе Рассела Twistzz Ван Далкена из состава по Counter-Strike 2. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

Как говорится в анонсе, решение было принято совместно обеими сторонами. Канадец доиграет FISSURE PLAYGROUND 2 и после перейдёт в новую команду. В какую именно, пока не сообщается.

Twistzz выступал под тегом Liquid с декабря 2023 года, когда покинул FaZe Clan. С того момента команда не выиграла ни одного турнира.

Состав Team Liquid на данный момент:

Кит NAF Маркович;

Роланд ultimate Томковяк;

Гай Nertz Илюц;

Камиль siuhy Шкарадек.

Коллектив сыграл одну игру на FISSURE PLAYGROUND 2, где уступил FURIA со счётом 2:1 по картам. В настоящий момент команда находится в нижней сетке, где поборется за участие в турнире.