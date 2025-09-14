Скидки
Twistzz покинул состав Team Liquid по CS 2

Организация Team Liquid объявила об уходе Рассела Twistzz Ван Далкена из состава по Counter-Strike 2. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

Как говорится в анонсе, решение было принято совместно обеими сторонами. Канадец доиграет FISSURE PLAYGROUND 2 и после перейдёт в новую команду. В какую именно, пока не сообщается.

Twistzz выступал под тегом Liquid с декабря 2023 года, когда покинул FaZe Clan. С того момента команда не выиграла ни одного турнира.

Состав Team Liquid на данный момент:

  • Кит NAF Маркович;
  • Роланд ultimate Томковяк;
  • Гай Nertz Илюц;
  • Камиль siuhy Шкарадек.

Коллектив сыграл одну игру на FISSURE PLAYGROUND 2, где уступил FURIA со счётом 2:1 по картам. В настоящий момент команда находится в нижней сетке, где поборется за участие в турнире.

А Falcons тем временем начала турнир с победы на Virtus.pro
Falcons разгромила российскую Virtus.pro на FISSURE PLAYGROUND 2 по CS 2
