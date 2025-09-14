Скидки
Российская BetBoom Team заняла 4-е место на The International 2025 по Dota 2
Комментарии

Команда BetBoom Team завершила выступление на чемпионате мира The International 2025 по Dota 2, заняв 4-е место и выиграв $ 158 тыс.

В нижней сетке российский коллектив уступил Xtreme Gaming из Китая — хотя в обеих картах у пятёрки Данила gpk Скутина были хорошие шансы на успех, BetBoom Team не смогла ими воспользоваться.

Dota 2. The International 2025 . 1/2 финала (нижняя сетка)
13 сентября 2025, суббота. 22:15 МСК
BetBoom Team
Окончен
0 : 2
Xtreme Gaming

В финальный день турнира, 14 сентября пройдёт два матча. Сначала Xtreme Gaming сразится с российской PARIVISION, а после паузы победитель серии сыграет в финале с Team Falcons.

Чемпионат мира по Dota 2 проходит в Гамбурге. Призовой фонд The International 2025 превышает $ 2,5 млн.

