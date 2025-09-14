Twistzz вернулся в основной состав FaZe Clan по CS 2

Организация FaZe Clan объявила о возвращении Рассела Twistzz Ван Далкена в основной состав по Counter-Strike 2. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.
Ранее Twistzz уже играл под тегом американской организации, с 2021 по 2023 года, откуда ушёл в Team Liquid.
В составе FaZe Ван Далкен неоднократно выигрывал турниры, среди которых PGL Major Antwerp 2022, Intel Grand Slam Season 4, Thunderpick World Championship 2023 и другие.
Twistzz вернётся в составе перед ESL Pro League Season 22, который пройдёт 27 сентября до 12 октября 2025 года. Кого заменит канадец, неизвестно.
Состав FaZe Clan на данный момент:
- Ховард rain Найгард;
- Финн karrigan Андерсен;
- Давид frozen Чернянский;
- Хельвийс broky Сауканц;
- Якуб jcobbb Пьетрушевский.