Twistzz вернулся в основной состав FaZe Clan по CS 2

Организация FaZe Clan объявила о возвращении Рассела Twistzz Ван Далкена в основной состав по Counter-Strike 2. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

Ранее Twistzz уже играл под тегом американской организации, с 2021 по 2023 года, откуда ушёл в Team Liquid.

В составе FaZe Ван Далкен неоднократно выигрывал турниры, среди которых PGL Major Antwerp 2022, Intel Grand Slam Season 4, Thunderpick World Championship 2023 и другие.

Twistzz вернётся в составе перед ESL Pro League Season 22, который пройдёт 27 сентября до 12 октября 2025 года. Кого заменит канадец, неизвестно.

Состав FaZe Clan на данный момент:

Ховард rain Найгард;

Финн karrigan Андерсен;

Давид frozen Чернянский;

Хельвийс broky Сауканц;

Якуб jcobbb Пьетрушевский.