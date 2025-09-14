Скидки
Twistzz вернулся в основной состав FaZe Clan по CS 2

Twistzz вернулся в основной состав FaZe Clan по CS 2
Организация FaZe Clan объявила о возвращении Рассела Twistzz Ван Далкена в основной состав по Counter-Strike 2. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

Ранее Twistzz уже играл под тегом американской организации, с 2021 по 2023 года, откуда ушёл в Team Liquid.

В составе FaZe Ван Далкен неоднократно выигрывал турниры, среди которых PGL Major Antwerp 2022, Intel Grand Slam Season 4, Thunderpick World Championship 2023 и другие.

Twistzz вернётся в составе перед ESL Pro League Season 22, который пройдёт 27 сентября до 12 октября 2025 года. Кого заменит канадец, неизвестно.

Состав FaZe Clan на данный момент:

  • Ховард rain Найгард;
  • Финн karrigan Андерсен;
  • Давид frozen Чернянский;
  • Хельвийс broky Сауканц;
  • Якуб jcobbb Пьетрушевский.
