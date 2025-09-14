Расписание игр финального дня плей-офф The International 2025 по Dota 2
Сегодня, 14 сентября на стадионе «Барклейс-арена» в Гамбурге пройдут заключительные матчи The International 2025, чемпионата мира по Dota 2.
Игровой день начнётся с финала нижней сетки, а после паузы состоится гранд-финал — в нём примут участие Team Falcons и победитель первого матча. Между сериями зрители смогут увидеть конкурс косплея, короткометражки и анонсы от разработчиков «Доты»
Расписание матчей The International 2025 на воскресенье, 14 сентября:
- 11:00. Финал нижней сетки, PARIVISION (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);
- 14:00. Гранд-финал. Team Falcons (Ближний Восток) — победитель нижней сетки.
