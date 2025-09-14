Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Ведьмак, 4-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Четвёртый сезон «Ведьмака» выйдет 30 октября — первый тизер
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Netflix представила первый тизер четвёртого сезона сериала «Ведьмак». Продолжение фэнтезийного шоу выйдет на стриминговом сервисе 30 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Роль Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла («Человек из стали»), после того как тот ушёл из проекта. В тизере герой сражается с призраком, а потом заманивает его в ловушку с помощью своих магических сил. Netflix также представил кадры из продолжения, с Цири, которую вновь сыграла Фрейя Аллан, и вампиром Регисом в исполнении Лоренса Фишбёрна.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Четвёртый сезон «Ведьмака» сняли в октябре 2024 года и в течение длительного времени не выпускали его. Производство пятого сезона сериала стартовало в феврале 2025 года. Он станет заключительным для «Ведьмака».

О других изменениях актёрского состава в четвёртом сезоне «Ведьмака»
Весемира в новом сезоне «Ведьмака» от Netflix сыграл Питер Муллан — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android