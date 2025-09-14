Скидки
Завершены съёмки фильма «Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок

Завершены съёмки фильма «Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок
Съёмки фантастической мелодрамы «Практическая магия 2» официально завершены. Об этом сообщила исполнительница одной из главных ролей Николь Кидман в своих соцсетях.

Актриса также поблагодарила съёмочную команду за работу. Она опубликовала кадр со съёмки, где в обнимку с Сандрой Буллок идёт к солнцу.

Вот и завершилась работа над «Практической магией 2». Спасибо актёрам и съёмочной группе за вашу магию.

Фото: Соцсети Николь Кидман

В оригинальном фильме 1998 года, снятом режиссёром Гриффином Данном, рассказывается о двух сёстрах-ведьмах, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и с проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь. В картине, помимо Кидман и Буллок, сыграли также Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Дайэнн Уист («Эдвард руки-ножницы») и Стокард Ченниг («Бриолин»). Лента выйдет в прокат 18 сентября 2026 года.

