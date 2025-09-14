Скидки
В Fortnite добавили Джона Сину из «Миротворца»

В Fortnite добавили Джона Сину из «Миротворца»
В онлайн-игре Fortnite добавили скин главного героя из сериала «Миротворец», в исполнении Джона Сины. Об этом сообщил глава студии DC Джеймс Ганн в своих соцсетях.

Помимо скина самого Миротворца, в игре теперь доступен игрушечный орёл-рюкзак. Кроме того, пользователи могут получить эмоцию, которая копирует танец из вступительного ролика второго сезона супергеройского шоу.

Миротворец прибыл в Fortnite, и он настроен серьёзно, чёрт возьми! Взгляните на его набор, куда входят лучший друг Миротворца, Орлуша, и пара эмодзи, где герой распространяет мир и покачивает бёдрами.

Приобрести весь набор можно за 2 тыс. единиц игровой валюты. Он доступен для покупки до 21 сентября. Добавление героя связано с выходящим вторым сезоном шоу, премьера которого состоялась на HBO Max 21 августа.

