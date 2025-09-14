Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Подноготная, 1-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 1-го сезона сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком
Комментарии

23 сентября стартует первый сезон сериала «Подноготная» — комедийного шоу о журналисте Ли Рейбоне, которого сыграл известный актёр Итан Хоук («Отрочество»). Он публикует разоблачающий материал о коррупции во влиятельной семье Уошбергов, когда один из них внезапно умирает. Теперь он понимает, что его материал стал куда весомей.

В первом сезоне будет восемь эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе Hulu каждый вторник. Премьера заключительного эпизода состоится 4 ноября.

Расписание выхода первого сезона сериала «Подноготная»

ЭпизодДата выхода
1-я серия23 сентября
2-я серия23 сентября
3-я серия30 сентября
4-я серия7 октября
5-я серия14 октября
6-я серия21 октября
7-я серия28 октября
8-я серия4 ноября
О другом популярном сериале
Продолжение «Офиса» удалось: почему стоит смотреть сериал «Газета»
Продолжение «Офиса» удалось: почему стоит смотреть сериал «Газета»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android