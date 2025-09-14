Расписание выхода 1-го сезона сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком
23 сентября стартует первый сезон сериала «Подноготная» — комедийного шоу о журналисте Ли Рейбоне, которого сыграл известный актёр Итан Хоук («Отрочество»). Он публикует разоблачающий материал о коррупции во влиятельной семье Уошбергов, когда один из них внезапно умирает. Теперь он понимает, что его материал стал куда весомей.
В первом сезоне будет восемь эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе Hulu каждый вторник. Премьера заключительного эпизода состоится 4 ноября.
Расписание выхода первого сезона сериала «Подноготная»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|23 сентября
|2-я серия
|23 сентября
|3-я серия
|30 сентября
|4-я серия
|7 октября
|5-я серия
|14 октября
|6-я серия
|21 октября
|7-я серия
|28 октября
|8-я серия
|4 ноября
