Расписание выхода 1-го сезона сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком

23 сентября стартует первый сезон сериала «Подноготная» — комедийного шоу о журналисте Ли Рейбоне, которого сыграл известный актёр Итан Хоук («Отрочество»). Он публикует разоблачающий материал о коррупции во влиятельной семье Уошбергов, когда один из них внезапно умирает. Теперь он понимает, что его материал стал куда весомей.

В первом сезоне будет восемь эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе Hulu каждый вторник. Премьера заключительного эпизода состоится 4 ноября.

Расписание выхода первого сезона сериала «Подноготная»