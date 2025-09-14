Скидки
Valve тихо обновила античит в Counter-Strike 2

Инсайдер и датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев сообщил, что Valve провела скрытое обновление античит-системы VAC в Counter-Strike 2, которое привело к масштабным сбоям в работе популярных читов.

Сообщество читеров жалуется, что тихое обновление античит-системы VAC в CS2 аннигилировало довольно значимую часть читов, включая некоторые wallhack'и и триггер-боты, работающие через DMA-карты. Информация с их форумов и сетей. Судя по всему, эта волна уничтожила и ботов для фарминга кейсов!

Информацию подтвердил контент-мейкер Thour, отметивший рост количества банов в сентябре. Ему предоставили скриншот уведомления, в котором пользователей предупредили об опасности использования стороннего программного обеспечения из-за усиленной работы античита.

Напомним, VAC 3.0 начали тестировать ещё в CS:GO, однако в полном объёме система так и не была представлена. После перехода на CS 2 античит был модернизирован, но Valve не анонсировала конкретных изменений.


