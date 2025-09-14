Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская PARIVISION заняла 3-е место на чемпионате мира The International 2025 по Dota 2

Российская PARIVISION заняла 3-е место на чемпионате мира The International 2025 по Dota 2
Комментарии

Российская команда PARIVISION не смогла выйти в гранд-финал The International 2025 по Dota 2 — коллектив Андрея Dukalis Куропаткина занял третье место на чемпионате мира и выиграл более $ 239 тыс. (20 млн рублей) призовых.

В финале нижней сетки PARIVISION уступила Xtreme Gaming из Китая. Несмотря на уверенную победу на первой карте, наш коллектив не смог оказать достаточного давления на соперника в следующих двух играх.

Dota 2. The International 2025 . Финал (нижняя сетка)
14 сентября 2025, воскресенье. 11:00 МСК
PARIVISION
Окончен
1 : 2
Xtreme Gaming

Финал The International 2025 пройдёт после паузы (начало приблизительно в 16:00 мск). Xtreme Gaming сыграет за трофей с Team Falcons, за которую выступает 20-летний российский мидер Станислав Malr1ne Поторак.

Материалы по теме
Falcons с российским мидером против китайского гранда! Финал The International 2025 — LIVE
Live
Falcons с российским мидером против китайского гранда! Финал The International 2025 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android