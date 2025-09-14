Российская PARIVISION заняла 3-е место на чемпионате мира The International 2025 по Dota 2

Российская команда PARIVISION не смогла выйти в гранд-финал The International 2025 по Dota 2 — коллектив Андрея Dukalis Куропаткина занял третье место на чемпионате мира и выиграл более $ 239 тыс. (20 млн рублей) призовых.

В финале нижней сетки PARIVISION уступила Xtreme Gaming из Китая. Несмотря на уверенную победу на первой карте, наш коллектив не смог оказать достаточного давления на соперника в следующих двух играх.

Финал The International 2025 пройдёт после паузы (начало приблизительно в 16:00 мск). Xtreme Gaming сыграет за трофей с Team Falcons, за которую выступает 20-летний российский мидер Станислав Malr1ne Поторак.