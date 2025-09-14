Скидки
«Это был хороший сезон»: 9Class из PARIVISION — после вылета с The International 2025

«Это был хороший сезон»: 9Class из PARIVISION — после вылета с The International 2025
Аудио-версия:
Саппорт команды PARIVISION Эдгар 9Class Налтакян после вылета с The International 2025 по Dota 2 поделился эмоциями на официальной трансляции турнира.

Российский игрок признал, что в решающий момент не хватило пула персонажей.

Могли выиграть этот турнир, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило моих героев — я пытался найти ещё парочку, которые подходят под наш стиль игры, но во время турнира ты не можешь ничего потестить, только в паблике. Было много стресса, и мы не могли понять, что нам добавить в игру.

Эдгар также подвёл итоги сезона-2024/2025 для PARIVISION.

У меня отличная команда: мы выиграли три турнира и заняли топ-3 на The International. Думаю, это был хороший сезон. Я думаю, у нас всё отлично.

Российская PARIVISION заняла третье место на The International 2025 по Dota 2 и выиграла $ 239 тыс. В финале сыграют Falcons и Xtreme Gaming.

