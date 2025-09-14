Расписание выхода 3-го сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне
21 сентября стартует третий сезон сериала «Король Талсы» — шоу о капо мафии Нью-Йорка, которого сыграл Сильвестр Сталлоне. Герой вышел на свободу после 25 лет в тюрьме, и босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. В третьем сезоне он бросает вызов могущественному клану Данмайров.
В третьем сезоне будет 10 серий, как и в предыдущем, — они будут выходить каждое воскресенье на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера финального эпизода состоится 23 ноября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Король Талсы»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|21 сентября
|2-я серия
|28 сентября
|3-я серия
|5 октября
|4-я серия
|12 октября
|5-я серия
|19 октября
|6-я серия
|26 октября
|7-я серия
|2 ноября
|8-я серия
|9 ноября
|9-я серия
|16 ноября
|10-я серия
|23 ноября
