Расписание выхода 3-го сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне

21 сентября стартует третий сезон сериала «Король Талсы» — шоу о капо мафии Нью-Йорка, которого сыграл Сильвестр Сталлоне. Герой вышел на свободу после 25 лет в тюрьме, и босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. В третьем сезоне он бросает вызов могущественному клану Данмайров.

В третьем сезоне будет 10 серий, как и в предыдущем, — они будут выходить каждое воскресенье на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера финального эпизода состоится 23 ноября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Король Талсы»