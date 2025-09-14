Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Король Талсы, 3-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 3-го сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Комментарии

21 сентября стартует третий сезон сериала «Король Талсы» — шоу о капо мафии Нью-Йорка, которого сыграл Сильвестр Сталлоне. Герой вышел на свободу после 25 лет в тюрьме, и босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. В третьем сезоне он бросает вызов могущественному клану Данмайров.

В третьем сезоне будет 10 серий, как и в предыдущем, — они будут выходить каждое воскресенье на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера финального эпизода состоится 23 ноября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Король Талсы»

ЭпизодДата выхода
1-я серия21 сентября
2-я серия28 сентября
3-я серия5 октября
4-я серия12 октября
5-я серия19 октября
6-я серия26 октября
7-я серия2 ноября
8-я серия9 ноября
9-я серия16 ноября
10-я серия23 ноября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android