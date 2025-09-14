The International 2026 по Dota 2 пройдёт в августе в Шанхае

Глава Valve Гейб Ньюэлл перед финалом The International 2025 объявил место проведения следующего чемпионата мира. TI15 пройдёт в августе 2026 года в Шанхае.

Привет, это снова Гейб. Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех зрителей в Германии, которые помогли нам сделать этот The International захватывающим. Я хотел бы сделать маленький анонс, прежде чем мы узнаем новых чемпионов. Мы все разделяем нашу любовь к игре с мировым сообществом. И я рад объявить, что в следующем году The International вернётся в одно из предыдущих мест проведения.

Фото: Valve

Китайский мегаполис примет главный турнир по Dota 2 уже во второй раз. Ранее в Шанхае прошёл The International 2019, тогда в финале OG победила Team Liquid со счётом 3:1.