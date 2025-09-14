Скидки
Сериал Дом Гиннесса, 1-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода первого сезона «Дома Гиннесса» от автора «Острых козырьков»
25 сентября выйдет первый сезон сериала «Дом Гиннесса» — шоу, автором сценария которого выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Сюжет расскажет о династии Гиннессов из Ирландии, которая занималась производством и распространением знаменитого стаута.

В первом сезоне будет восемь серий — все они станут доступны на стриминговом сервисе Netflix 25 сентября. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода первого сезона сериала «Дом Гиннесса»

ЭпизодДата выхода
1-я серия25 сентября
2-я серия25 сентября
3-я серия25 сентября
4-я серия25 сентября
5-я серия25 сентября
6-я серия25 сентября
7-я серия25 сентября
8-я серия25 сентября
Первые кадры исторического шоу
