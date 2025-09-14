Расписание выхода первого сезона «Дома Гиннесса» от автора «Острых козырьков»
25 сентября выйдет первый сезон сериала «Дом Гиннесса» — шоу, автором сценария которого выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Сюжет расскажет о династии Гиннессов из Ирландии, которая занималась производством и распространением знаменитого стаута.
В первом сезоне будет восемь серий — все они станут доступны на стриминговом сервисе Netflix 25 сентября. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода первого сезона сериала «Дом Гиннесса»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|25 сентября
|2-я серия
|25 сентября
|3-я серия
|25 сентября
|4-я серия
|25 сентября
|5-я серия
|25 сентября
|6-я серия
|25 сентября
|7-я серия
|25 сентября
|8-я серия
|25 сентября
