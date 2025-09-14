Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Falcons снесут»: Dukalis обвинил фанатов в помощи Xtreme на The International 2025

«Falcons снесут»: Dukalis обвинил фанатов в помощи Xtreme на The International 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок PARIVISION Андрей Dukalis Куропаткин заявил, что команда не прошла в финал The International 2025 из-за вмешательства болельщиков Xtreme Gaming. Тренер команды Филипе Astini Астини в интервью перед последней картой матча также пожаловался на фанатов, подсказывающих Xtreme расположение смоков.

Мы знали, что сыграем очень хорошо. Увы, мы не прошли в финал, потому что на второй карте китайские фанаты помогали Xtreme со смоками. Такое случается, мы же сами не забрали второго Рошана. Думаю, Falcons снесут их со счётом 3:0. Без шансов.

Куропаткин также поделился планами на будущее:

Я хочу играть в Доту ещё больше 10 лет. Мне только 23 года. Это был мой первый TI, на котором я занял топ-3. Я продолжу гриндить, трайхардить и постараюсь стать лучшим.

Российская PARIVISION уступила Xtreme Gaming из Китая со счётом 1:2 в финале нижней сетки и заняла третье место на своём первом The International.

Материалы по теме
Российская PARIVISION заняла 3-е место на чемпионате мира The International 2025 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android