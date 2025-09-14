Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Falcons снесут»: Dukalis обвинил фанатов в помощи Xtreme на The International 2025

Игрок PARIVISION Андрей Dukalis Куропаткин заявил, что команда не прошла в финал The International 2025 из-за вмешательства болельщиков Xtreme Gaming. Тренер команды Филипе Astini Астини в интервью перед последней картой матча также пожаловался на фанатов, подсказывающих Xtreme расположение смоков.

Мы знали, что сыграем очень хорошо. Увы, мы не прошли в финал, потому что на второй карте китайские фанаты помогали Xtreme со смоками. Такое случается, мы же сами не забрали второго Рошана. Думаю, Falcons снесут их со счётом 3:0. Без шансов.

Куропаткин также поделился планами на будущее:

Я хочу играть в Доту ещё больше 10 лет. Мне только 23 года. Это был мой первый TI, на котором я занял топ-3. Я продолжу гриндить, трайхардить и постараюсь стать лучшим.

Российская PARIVISION уступила Xtreme Gaming из Китая со счётом 1:2 в финале нижней сетки и заняла третье место на своём первом The International.