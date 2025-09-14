Скидки
Сериал Голяк, 7-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 7-го сезона сериала «Голяк»
25 сентября стартует седьмой сезон сериала «Голяк» — знаменитого шоу о воришке Винни и его друзьях, которые живут в английской глубинке и каждый день промышляют нелегальными делами. В финальном сезоне герои бросят вызов старым врагам и воссоединятся с давно забытыми членами семьи.

Всего в седьмой сезон войдёт шесть серий — они будут транслироваться на канале Sky Max, а также выходить на стриминговом сервисе Now каждый четверг. Премьера финального эпизода состоится 30 октября.

Расписание выхода седьмого сезона сериала «Голяк»

ЭпизодДата выхода
1-я серия25 сентября
2-я серия2 октября
3-я серия9 октября
4-я серия16 октября
5-я серия23 октября
6-я серия30 октября
Трейлер финального сезона «Голяка»
Седьмой сезон сериала «Голяк» стартует 25 сентября — трейлер
