Расписание выхода 7-го сезона сериала «Голяк»

25 сентября стартует седьмой сезон сериала «Голяк» — знаменитого шоу о воришке Винни и его друзьях, которые живут в английской глубинке и каждый день промышляют нелегальными делами. В финальном сезоне герои бросят вызов старым врагам и воссоединятся с давно забытыми членами семьи.

Всего в седьмой сезон войдёт шесть серий — они будут транслироваться на канале Sky Max, а также выходить на стриминговом сервисе Now каждый четверг. Премьера финального эпизода состоится 30 октября.

Расписание выхода седьмого сезона сериала «Голяк»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 25 сентября 2-я серия 2 октября 3-я серия 9 октября 4-я серия 16 октября 5-я серия 23 октября 6-я серия 30 октября