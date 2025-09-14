Расписание выхода 7-го сезона сериала «Голяк»
25 сентября стартует седьмой сезон сериала «Голяк» — знаменитого шоу о воришке Винни и его друзьях, которые живут в английской глубинке и каждый день промышляют нелегальными делами. В финальном сезоне герои бросят вызов старым врагам и воссоединятся с давно забытыми членами семьи.
Всего в седьмой сезон войдёт шесть серий — они будут транслироваться на канале Sky Max, а также выходить на стриминговом сервисе Now каждый четверг. Премьера финального эпизода состоится 30 октября.
Расписание выхода седьмого сезона сериала «Голяк»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|25 сентября
|2-я серия
|2 октября
|3-я серия
|9 октября
|4-я серия
|16 октября
|5-я серия
|23 октября
|6-я серия
|30 октября
