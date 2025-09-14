Скидки
Драма «Хэмнет» с Полом Мескалом стала победителем кинофестиваля в Торонто-2025

Драма «Хэмнет» с Полом Мескалом стала победителем кинофестиваля в Торонто-2025
14 сентября завершился 50-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF). Главную награду на мероприятии получил фильм «Хэмнет» о Шекспире с Полом Мескалом в главной роли.

Победители зрительских симпатий кинофестиваля в Торонто

  • Гран-при – «Хэмнет» режиссёра Хлои Чжао;
  • Второе место – «Франкенштейн» режиссёра Гильермо дель Торо;
  • Третье место – «Достать ножи: Проснись, мертвец» режиссёра Райана Джонсона.

Картина представляет собой экранизацию одноимённого произведения Мэгги О’Фаррелл. Сюжет повествует о вымышленном сыне Шекспира по имени Хэмнет, который умер в возрасте 11 лет. Родителям приходится справиться с горем и пережить потерю сына.

Главные роли, помимо Мескала, сыграли Джесси Бакли («Чернобыль») и Эмили Уотсон («Красный дракон»). Премьера картины в мировом прокате состоится 27 ноября.

Вышел трейлер «Хэмнета» — фильма про Шекспира с Полом Мескалом в главной роли
