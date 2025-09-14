Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Клинок, рассекающий демонов» стартовал с рекордных $ 70 млн в США

Фильм «Клинок, рассекающий демонов» стартовал с рекордных $ 70 млн в США
Комментарии

По итогам первых выходных сборы фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов», с подзаголовком «Бесконечный замок», достигли $ 70 млн в США. Картина стала лидером местных чартов, обогнав хоррор «Заклятие 4: Последний обряд» и драму «Аббатство Даунтон 3».

Так, аниме более чем в два раза превысило свой рекорд в США. За первый день проката лента собрала $ 33 млн, обогнав другого рекордсмена 1987 года «Покемоны: Мьюту против Мью» по сборам за стартовые выходные ($ 31 млн).

«Бесконечный замок» стал первым мультфильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального культового аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося в июне 2024-го. Картина уже вышла в Японии и там побила другой рекорд — вошла в топ-3 самых кассовых фильмов страны.

Как критики приняли «Бесконечный замок»
«Настоящий эпик»: критики в восторге от фильма «Клинок, рассекающий демонов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android