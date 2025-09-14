Скидки
Сборы хоррора «Заклятие: Последний обряд» превысили $ 330 млн за две недели проката

По итогам вторых выходных сборы хоррора «Заклятие: Последний обряд» достигли $ 131 млн в США. Картина занимает второе место в чартах, уступая лишь фильму «Клинок, рассекающий демонов».

За второй уикенд лента потерпела падение в 69% по сборам по сравнению с первой неделей. При этом общая касса фильма по всему миру достигла $ 330 млн, что делает картину успешной. Она уже окупилась и приносит большую прибыль студии Warner Bros.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов «Заклятие» продолжает историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт лишь об окончании первой фазы.

О новом хорроре
«Заклятие» подошло к финалу: стоит ли смотреть «Последний обряд»
