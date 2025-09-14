Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Для него нужны особенные тиммейты»: B1ad3 — об уходе s1mple из Natus Vincere

«Для него нужны особенные тиммейты»: B1ad3 — об уходе s1mple из Natus Vincere
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер состава Natus Vincere по CS 2 Андрей B1ad3 Городенский рассказал в блоге организации, почему клуб не оставил Александра s1mple Костылева после перехода на англоязычный состав.

Игроки из СНГ могут играть под таким давлением. В 2021 году мы завоевали много трофеев и были лучшей командой мира. Но когда мы собрали международный состав, выяснилось, что игроки к этому не готовы. В такой атмосфере они никогда не были, и им было тяжело раскрыть свои сильнейшие стороны. Я сказал s1mple, что эти игроки не подходят под него. Если хочешь играть c s1mple, нужны особенные тиммейты.

Напомним, s1mple присоединился к FaZe Clan в мае 2025 года на правах аренды из Natus Vincere. За короткий период с ним команда заняла 9–12-е место на IEM Dallas 2025 и вошла в топ-8 на BLAST.tv Austin Major 2025. Однако по завершении мэйджора FaZe решила не выкупать контракт Костылева, вернув в состав broky.

Материалы по теме
Команда s1mple вышла в четвертьфинал ESL Challenger League Season 50 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android