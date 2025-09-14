«Для него нужны особенные тиммейты»: B1ad3 — об уходе s1mple из Natus Vincere

Тренер состава Natus Vincere по CS 2 Андрей B1ad3 Городенский рассказал в блоге организации, почему клуб не оставил Александра s1mple Костылева после перехода на англоязычный состав.

Игроки из СНГ могут играть под таким давлением. В 2021 году мы завоевали много трофеев и были лучшей командой мира. Но когда мы собрали международный состав, выяснилось, что игроки к этому не готовы. В такой атмосфере они никогда не были, и им было тяжело раскрыть свои сильнейшие стороны. Я сказал s1mple, что эти игроки не подходят под него. Если хочешь играть c s1mple, нужны особенные тиммейты.

Напомним, s1mple присоединился к FaZe Clan в мае 2025 года на правах аренды из Natus Vincere. За короткий период с ним команда заняла 9–12-е место на IEM Dallas 2025 и вошла в топ-8 на BLAST.tv Austin Major 2025. Однако по завершении мэйджора FaZe решила не выкупать контракт Костылева, вернув в состав broky.