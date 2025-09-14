Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Falcons с россиянином Malr1ne выиграла чемпионат мира The International 2025 по Dota 2

Team Falcons с россиянином Малрином выиграла чемпионат мира The International 14 по Dota 2
Комментарии

Состав арабского клуба Team Falcons стал новым чемпионом мира по Dota 2. В финале The International 2025 в Гамбурге «соколы» победили Xtreme Gaming из Китая со счётом 3:2.

Пятёрка Falcons, за которую выступает российский мидер Станислав Malr1ne Поторак, дважды уступала в счёте по ходу серии, но после 1:2 выиграла две карты подряд — 3:2.

Dota 2. The International 2025 . Гранд-финал
14 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Team Falcons
Окончен
3 : 2
Xtreme Gaming

За победу «соколы» получат $ 1 140 035 (примерно 96 млн рублей) призовых, Xtreme увезёт домой утешительные $ 348 тыс. Третье и четвёртое места на The International 2025 заняли две российские команды — PARIVISION и BetBoom Team.

Следующий чемпионат мира по Dota 2 пройдёт в августе 2026 года в Шанхае.

Материалы по теме
Team Falcons с российским мидером — чемпион мира! Финал The International 2025 — LIVE
Live
Team Falcons с российским мидером — чемпион мира! Финал The International 2025 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android