Team Falcons с россиянином Малрином выиграла чемпионат мира The International 14 по Dota 2

Состав арабского клуба Team Falcons стал новым чемпионом мира по Dota 2. В финале The International 2025 в Гамбурге «соколы» победили Xtreme Gaming из Китая со счётом 3:2.
Пятёрка Falcons, за которую выступает российский мидер Станислав Malr1ne Поторак, дважды уступала в счёте по ходу серии, но после 1:2 выиграла две карты подряд — 3:2.
За победу «соколы» получат $ 1 140 035 (примерно 96 млн рублей) призовых, Xtreme увезёт домой утешительные $ 348 тыс. Третье и четвёртое места на The International 2025 заняли две российские команды — PARIVISION и BetBoom Team.
Следующий чемпионат мира по Dota 2 пройдёт в августе 2026 года в Шанхае.