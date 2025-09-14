Скидки
Призовой фонд The International 2025: какой, сколько получат призёры

Итоги The International 2025 по Dota 2 — кто сколько заработал
Финальный призовой фонд чемпионата мира The International 2025 по Dota 2 составил $ 2 682 501 (или 226 349 434 рубля по курсу ЦБ РФ).

Значительную часть призового, а именно 42,5% забрали чемпионы из Team Falcons. Российские команды заняли третье и четвёртое места.

Итоги The International 2025 по Dota 2:

  • Победитель: Team Falcons (Ближний Восток) — выигрыш $ 1,14 млн
  • 2-е место: Xtreme Gaming (Китай) — $ 348 тыс.
  • 3-е место: PARIVISION (Россия) — $ 241 тыс.
  • 4-е место: BetBoom Team (Россия) — $ 160 тыс.
  • 5-6-е место: HEROIC (Южная Америка) и Nigma Galaxy (Ливан) — по $ 134 тыс.
  • 7-8-е место: Tundra Esports (Европа) и Team Tidebound (Китай) — по $ 107 тыс.
  • 9-13-е место: Team Spirit и Aurora Gaming (обе — Россия), Yakutou Brothers (Китай), Wildcard (США) и Team Liquid (Швеция) — по $ 48 тыс.
  • 14-15-е место: BOOM Esports (Филиппины) и Natus Vincere (Украина) — по $ 26 тыс.
  • 16-е место: Team Nemesis (Филиппины) — $ 13 тыс.
