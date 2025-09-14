Станислав Malr1ne Поторак стал шестым чемпионом мира по Dota 2 из России
20-летний российский мидер Станислав Malr1ne Поторак, выигравший The International 2025 вместе с Team Falcons, стал шестым чемпионом мира по Dota 2 из нашей страны. В финале «соколы» победили Xtreme из Китая — 3:2.
Ранее на The International по Dota 2 побеждали:
- Дмитрий LightOfHeaven Куприянов (NAVI, 2011-й год);
- Александр TORONTOTOKYO Хертек (Team Spirit, 2021);
- Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов (Team Spirit, 2021 и 2023);
- Денис Larl Сигитов (Team Spirit, 2023).
За победу на The International 2025 Поторак должен получить 20% от главного денежного приза в размере $ 1 140 035 — то есть $ 228 тыс. или чуть более 19 млн рублей.
