Станислав Malr1ne Поторак стал чемпионом The International по Dota 2 из России

Станислав Malr1ne Поторак стал шестым чемпионом мира по Dota 2 из России
Комментарии

20-летний российский мидер Станислав Malr1ne Поторак, выигравший The International 2025 вместе с Team Falcons, стал шестым чемпионом мира по Dota 2 из нашей страны. В финале «соколы» победили Xtreme из Китая — 3:2.

Ранее на The International по Dota 2 побеждали:

  • Дмитрий LightOfHeaven Куприянов (NAVI, 2011-й год);
  • Александр TORONTOTOKYO Хертек (Team Spirit, 2021);
  • Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов (Team Spirit, 2021 и 2023);
  • Денис Larl Сигитов (Team Spirit, 2023).

За победу на The International 2025 Поторак должен получить 20% от главного денежного приза в размере $ 1 140 035 — то есть $ 228 тыс. или чуть более 19 млн рублей.

