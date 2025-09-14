FURIA с molodoy разгромила G2 на FISSURE PLAYGROUND 2 по CS2
Поделиться
Во втором раунде FISSURE PLAYGROUND 2 по CS2 киберспортивная организация FURIA разгромила G2 Esports.
CS 2. FISSURE Playground #2 . Групповой этап
14 сентября 2025, воскресенье. 20:20 МСК
FURIA
Окончен
2 : 0
G2 Esports
Команда Данила molodoy Голубенко победила со счётом 2:0 и в следующем раунде сыграет за выход в плей-офф. Сам Голубенко завершил матч с KD 43-33.
Чемпионы BLAST Open London 2025, в свою очередь, упали в сетку 1-1. Следующим противником станет Legacy, а матч пройдёт 15 сентября в 14:30 мск.
Завтра в 18:00 мск также пройдут матчи на выбывания. Проигравшие покинут турнир.
- Team Liquid vs HEROIC;
- Virtus.pro vs Lynn Vision Gaming.
FISSURE PLAYGROUND 2 проходит с 12 по 12 сентября. В турнире принимают участие 16 команд, а общий призовой фонд чемпионата составляет $ 1 250 000.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
23:02
-
22:44
-
22:33
-
22:18
-
21:38
-
19:10
-
18:41
-
18:21
-
17:36
-
16:48
-
16:41
-
16:18
-
15:45
-
15:42
-
15:21
-
15:14
-
15:03
-
14:50
-
14:42
-
14:23
-
14:20
-
13:59
-
13:27
-
12:54
-
12:17
-
02:05
-
01:46
-
01:39
-
01:01
- 13 сентября 2025
-
22:57
-
21:57
-
21:50
-
18:47
-
18:33
-
18:11