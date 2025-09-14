Скидки
FURIA с molodoy разгромила G2 на FISSURE PLAYGROUND 2 по CS2

Комментарии

Во втором раунде FISSURE PLAYGROUND 2 по CS2 киберспортивная организация FURIA разгромила G2 Esports.

CS 2. FISSURE Playground #2 . Групповой этап
14 сентября 2025, воскресенье. 20:20 МСК
FURIA
Окончен
2 : 0
G2 Esports

Команда Данила molodoy Голубенко победила со счётом 2:0 и в следующем раунде сыграет за выход в плей-офф. Сам Голубенко завершил матч с KD 43-33.

Чемпионы BLAST Open London 2025, в свою очередь, упали в сетку 1-1. Следующим противником станет Legacy, а матч пройдёт 15 сентября в 14:30 мск.

Завтра в 18:00 мск также пройдут матчи на выбывания. Проигравшие покинут турнир.

  • Team Liquid vs HEROIC;
  • Virtus.pro vs Lynn Vision Gaming.

FISSURE PLAYGROUND 2 проходит с 12 по 12 сентября. В турнире принимают участие 16 команд, а общий призовой фонд чемпионата составляет $ 1 250 000.

G2 Esports стала чемпионом BLAST Open London 2025 по CS 2
