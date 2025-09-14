Скидки
T1 и Heretics начали групповой этап VALORANT Champions 2025

T1 и Heretics начали групповой этап VALORANT Champions 2025
14 сентября группа D начала групповой этап VALORANT CHampions 2025.

Первый поединок состоялся между T1 и Dragon Ranger Gaming. Он завершился со счётом 2:0. Во второй команде сыграл Макс Demon1 Мазанов, который заменил Илью vo0kashu Ушакова из-за проблем с визой.

Второй матч прошёл между G2 Esports и Team Heretics, победителями Champions 2024. Победу одержали действующие чемпионы со счётом 2:0. MVP встречи стал Энес RieNs Экирли с KDA 41-29-19, играя только на Fade.

15 сентября пройдут игры группы B:

  • Bilibili Gaming vs MIBR (16:00 мск);
  • Rex Regum Qeon vs Fnatic (19:00 мск).

Групповая стадия VALORANT Champions 2025 проходит с 12 по 22 сентября.

