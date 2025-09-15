Скидки
Фильм «Дракула» возглавил кинопрокат России за уикенд
По данным издания Kinobusiness, фильм «Дракула» Люка Бессона стал лидером кинопроката России за прошедшие выходные. За минувший уикенд картина собрала 112,1 млн рублей, что можно считать очень впечатляющим результатом.

На втором месте оказался мультфильм «Зверопоезд», которому удалось собрать 51,5 млн рублей, а психологический триллер «Вниз» с Егором Кридом занял третью строчку со сборами за уикенд в размере 26,5 млн рублей.

Если брать картины, которые не вышли в России, то тогда второе место присуждается аниме «Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость», которое заработало 55,5 млн рублей, а «Заклятие 4: Последний обряд» заработало 23,6 млн рублей.

