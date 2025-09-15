Обзоры хоррора Silent Hill f появятся 22 сентября
Журналисты и блогеры получили ключи для написания обзоров Silent Hill f. Если верить их данным, эмбарго на рецензии спадает 22 сентября, то есть в этот день в 11:00 по мск можно будет узнать мнения критиков о хорроре.
Главной героиней игры выступит молодая японка Хинако Симидзу, которая обнаруживает, что её родной город Эбисугаока внезапно накрывает плотный туман, в котором скрываются самые жуткие кошмары. Девушка пытается сбежать из города, но он не собирается её отпускать так просто.
Впервые во франшизе действие Silent Hill развернётся не в американском городке Сайлент Хилле, а в Японском городе.
Релиз Silent Hill f состоится 25 сентября на PS5, Xbox Series и ПК.
