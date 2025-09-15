Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Обзоры хоррора Silent Hill f появятся 22 сентября

Обзоры хоррора Silent Hill f появятся 22 сентября
Комментарии

Журналисты и блогеры получили ключи для написания обзоров Silent Hill f. Если верить их данным, эмбарго на рецензии спадает 22 сентября, то есть в этот день в 11:00 по мск можно будет узнать мнения критиков о хорроре.

Главной героиней игры выступит молодая японка Хинако Симидзу, которая обнаруживает, что её родной город Эбисугаока внезапно накрывает плотный туман, в котором скрываются самые жуткие кошмары. Девушка пытается сбежать из города, но он не собирается её отпускать так просто.

Впервые во франшизе действие Silent Hill развернётся не в американском городке Сайлент Хилле, а в Японском городе.

Релиз Silent Hill f состоится 25 сентября на PS5, Xbox Series и ПК.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android