Объявлены все лауреаты премии «Эмми»: триумфатором стал сериал «Переходный возраст»
Ночью с Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония «Эмми». Все её победители уже известны — мы собрали всех лауреатов ниже. Для удобства всё разбито на три категории: комедийные, драматические и мини-сериалы.
Триумфатором стал сериал «Переходный возраст», выигравший в шести основных категориях. Сериал «Киностудия» забрал больше всего статуэток, 13 штук, в основных и дополнительных номинациях.
Все лауреаты
Драматические сериалы
- Лучший драматический сериал: «Больница «Питт»;
- Лучший актёр в драматическом сериале: Ноа Уайли («Больница «Питт»);
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Бритт Лоувер («Разделение»);
- Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Трэмелл Тиллман («Разделение»);
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин ЛаНаса («Больница «Питт»);
- Лучшая режиссура в драматическом сериале: Адам Рэндолл («Медленные лошади»);
- Лучший сценарий драматического сериала: Дэн Гилрой («Андор», Welcome to the Rebellion).
Фото: HBO Max
Комедийные сериалы
- Лучший комедийный сериал: «Киностудия»;
- Лучший актёр в комедийном сериале: Сет Роген («Киностудия);
- Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт («Хитрости»);
- Лучший актёр второго плана в комедийном сериале: Джефф Хиллер («Кто-то где-то»);
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Ханна Айнбиндер («Хитрости»);
- Лучшая режиссура в комедийном сериале: Сет Роген и Эван Голдберг («Киностудия»);
- Лучший сценарий комедийного сериала: Сет Роген, Эван Голдберг и другие («Киностудия», The Promotion).
Фото: Apple TV
Мини-сериалы
- Лучший мини-сериал или антология: «Переходный возраст»;
- Лучший актёр в мини-сериале или антологии: Стивен Грэм («Переходный возраст»);
- Лучшая актриса в мини-сериале или антологии: Кристин Милиоти («Пингвин»);
- Лучший актёр второго плана в мини-сериале или антологии: Оуэн Купер («Переходный возраст»);
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или антологии: Эрин Доэрти («Переходный возраст»);
- Лучшая режиссура в мини-сериале или телефильме: Фил Барантини («Переходный возраст»);
- Лучший сценарий в мини-сериале или антологии: Джек Торн и Стивен Грэм («Переходный возраст»).
Фото: Netflix
