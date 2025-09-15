Скидки
Объявлены все лауреаты премии «Эмми»: триумфатором стал сериал «Переходный возраст»

Объявлены все лауреаты премии «Эмми»: триумфатором стал сериал «Переходный возраст»
Ночью с Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония «Эмми». Все её победители уже известны — мы собрали всех лауреатов ниже. Для удобства всё разбито на три категории: комедийные, драматические и мини-сериалы.

Триумфатором стал сериал «Переходный возраст», выигравший в шести основных категориях. Сериал «Киностудия» забрал больше всего статуэток, 13 штук, в основных и дополнительных номинациях.

Все лауреаты

Драматические сериалы

  • Лучший драматический сериал: «Больница «Питт»;
  • Лучший актёр в драматическом сериале: Ноа Уайли («Больница «Питт»);
  • Лучшая актриса в драматическом сериале: Бритт Лоувер («Разделение»);
  • Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Трэмелл Тиллман («Разделение»);
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин ЛаНаса («Больница «Питт»);
  • Лучшая режиссура в драматическом сериале: Адам Рэндолл («Медленные лошади»);
  • Лучший сценарий драматического сериала: Дэн Гилрой («Андор», Welcome to the Rebellion).

Фото: HBO Max

Комедийные сериалы

  • Лучший комедийный сериал: «Киностудия»;
  • Лучший актёр в комедийном сериале: Сет Роген («Киностудия);
  • Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт («Хитрости»);
  • Лучший актёр второго плана в комедийном сериале: Джефф Хиллер («Кто-то где-то»);
  • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Ханна Айнбиндер («Хитрости»);
  • Лучшая режиссура в комедийном сериале: Сет Роген и Эван Голдберг («Киностудия»);
  • Лучший сценарий комедийного сериала: Сет Роген, Эван Голдберг и другие («Киностудия», The Promotion).

Фото: Apple TV

Мини-сериалы

  • Лучший мини-сериал или антология: «Переходный возраст»;
  • Лучший актёр в мини-сериале или антологии: Стивен Грэм («Переходный возраст»);
  • Лучшая актриса в мини-сериале или антологии: Кристин Милиоти («Пингвин»);
  • Лучший актёр второго плана в мини-сериале или антологии: Оуэн Купер («Переходный возраст»);
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или антологии: Эрин Доэрти («Переходный возраст»);
  • Лучшая режиссура в мини-сериале или телефильме: Фил Барантини («Переходный возраст»);
  • Лучший сценарий в мини-сериале или антологии: Джек Торн и Стивен Грэм («Переходный возраст»).

Фото: Netflix

