Роберт Паттинсон уже прочитал сценарий «Бэтмена 2»

Роберт Паттинсон уже прочитал сценарий «Бэтмена 2»
Комментарии

Режиссёр Мэтт Ривз, снявший «Бэтмена» и готовящийся снимать его сиквел, рассказал, что актёр Роберт Паттинсон уже прочитал сценарий продолжения.

По словам Ривза, Паттинсону передали сценарий в особом пакете, который был заперт на замок с помощью кода. Иными словами, всё было под строжайшим секретом.

Мы положили сценарий в секретный пакет, который был буквально заперт на замок с кодом. Роберт в то время был в Нью-Йорке, и всё было под строгим контролем.

Премьера фильма должна состояться 1 октября 2027 года. Сам Ривз сообщал, что события сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.

Комментарии
