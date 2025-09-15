Роберт Паттинсон уже прочитал сценарий «Бэтмена 2»
Поделиться
Режиссёр Мэтт Ривз, снявший «Бэтмена» и готовящийся снимать его сиквел, рассказал, что актёр Роберт Паттинсон уже прочитал сценарий продолжения.
По словам Ривза, Паттинсону передали сценарий в особом пакете, который был заперт на замок с помощью кода. Иными словами, всё было под строжайшим секретом.
Мы положили сценарий в секретный пакет, который был буквально заперт на замок с кодом. Роберт в то время был в Нью-Йорке, и всё было под строгим контролем.
Премьера фильма должна состояться 1 октября 2027 года. Сам Ривз сообщал, что события сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
09:24
-
08:57
-
08:30
-
08:06
-
07:22
-
06:43
- 14 сентября 2025
-
23:31
-
23:02
-
22:44
-
22:33
-
22:18
-
21:38
-
19:10
-
18:41
-
18:21
-
17:36
-
16:48
-
16:41
-
16:18
-
15:45
-
15:42
-
15:21
-
15:14
-
15:03
-
14:50
-
14:42
-
14:23
-
14:20
-
13:59
-
13:27
-
12:54
-
12:17
-
02:05
-
01:46
-
01:39