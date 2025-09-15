Скидки
В Госдуме объяснили, почему россиянам не нужно перезванивать незнакомцам

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и член национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов объяснил коррекспондентам «РИА Новости», почему россиянам не рекомендуется перезванивать незнакомцам.

По словам Гаврилова, таким образом легко наткнуться на мошенников, которые пытаются получить доступ к вашим персональным данным, включая финансы.

Этот трюк используется мошенниками, чтобы вытянуть человека из чатов и писем в обычный телефонный звонок. Как только вы сами набираете номер, психология начинает работать в их пользу: кажется, что инициатива у вас, значит, источник «надёжнее», психологически кажется, что это безопаснее, и вы сами имеете контроль над тем, кому звоните, но так только кажется.

Депутат отметил, что под это ощущение легче продиктовать цифры, подтвердить «операцию по защите счёта» или пройти «быструю идентификацию».

