Вышел новый ролик по сериалу «Чёрный кролик» от Netflix с Джудом Лоу

Аудио-версия:
Комментарии

Netflix в честь прошедшей церемонии «Эмми» выпустил новый ролик, посвящённый сериалу «Чёрный кролик» с Джудом Лоу в главной роли.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

По сюжету сериала, главный герой — простой житель Нью-Йорка по имени Винс, который задолжал большую сумму денег. Он обращается к своему брату Джейку, который владеет рестораном «Чёрный кролик». Вместе они должны разобраться с долгами и не стать жертвами преступников.

Главные роли в шоу исполнили Джуд Лоу («Молодой Папа»), Джейсон Бейтман («Хэнкок») и Одесса Янг («Лестница»). Шоураннером «Чёрного кролика» выступил Зак Бэйлин — автор сценария к гоночному фильму «Гран туризмо».

Премьера криминального шоу состоится на Netflix 18 сентября. Всего в сезон войдёт восемь серий.

