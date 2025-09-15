Скидки
Вышел трейлер сериала «Таргет» про таргетированные объявления и их роль

Аудио-версия:
START Unico Play представили официальный трейлер сериала «Таргет». Всего в нём будет восемь серий.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Это история о том, как таргетированная реклама превращается в предсказание и меняет траекторию жизни школьников. Проект поднимает главный вопрос: можно ли переписать будущее, если оно уже отображается на экране твоего смартфона? В центре сюжета старшеклассник Марк, который получает в своей ленте таргетированные объявления, предсказывающие события.

В главных ролях снялись Михаил Сотников, Аида Курмангалиева, Алина Ким, Радион Кан, Ансар Ильясов, Анастасия Дятлова и другие.

Премьера сериала состоится 25 сентября одновременно в онлайн-кинотеатре START в России и на новой платформе Unico Play в Казахстане.

