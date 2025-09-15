Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Apple обсуждают продолжение «Формулы-1» с Брэдом Питтом

В Apple обсуждают продолжение «Формулы-1» с Брэдом Питтом
Аудио-версия:
Комментарии

В конце июня компания Apple выпустила свой новый блокбастер — «Формулу-1». Боевик с Брэдом Питтом на гоночную тематику стал большим хитом для корпорации, который собрал в прокате более $ 620 млн и получил восторженные отзывы от аудитории.

На прошедшей недавно «Эмми»-2025 глава Apple Тим Кук заявил, что внутри компании уже ведутся обсуждения продолжения ленты.

Не знаю, когда мы увидим сиквел «Формулы-1», но мы точно его обсуждаем. Это важный летний блокбастер для нас, Брэд проделал отличную работу, мы очень гордимся фильмом.

Топ-менеджер отметил, что и сам очень ждёт вторую часть, хотя её производство зависит не только от его желаний. Сейчас Брэд Питт занят на съёмках продолжения «Однажды в… Голливуде», которые продлятся до ближайшей зимы, а сценаристы ленты заняты работой над другими фильмами.

Материалы по теме
Идеальное кино про гонки с Брэдом Питтом. Обзор фильма «Формула-1»
Идеальное кино про гонки с Брэдом Питтом. Обзор фильма «Формула-1»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android