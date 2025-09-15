В Apple обсуждают продолжение «Формулы-1» с Брэдом Питтом

В конце июня компания Apple выпустила свой новый блокбастер — «Формулу-1». Боевик с Брэдом Питтом на гоночную тематику стал большим хитом для корпорации, который собрал в прокате более $ 620 млн и получил восторженные отзывы от аудитории.

На прошедшей недавно «Эмми»-2025 глава Apple Тим Кук заявил, что внутри компании уже ведутся обсуждения продолжения ленты.

Не знаю, когда мы увидим сиквел «Формулы-1», но мы точно его обсуждаем. Это важный летний блокбастер для нас, Брэд проделал отличную работу, мы очень гордимся фильмом.

Топ-менеджер отметил, что и сам очень ждёт вторую часть, хотя её производство зависит не только от его желаний. Сейчас Брэд Питт занят на съёмках продолжения «Однажды в… Голливуде», которые продлятся до ближайшей зимы, а сценаристы ленты заняты работой над другими фильмами.