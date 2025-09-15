Скидки
Российский фильм «Походу любовь» признан лучшим фильмом на кинофестивале в США

Российский фильм «Походу любовь» признан лучшим фильмом на кинофестивале в США
13 сентября завершился Full Bloom Festival 2025 — ежегодный кинофестиваль в Северной Каролине. Одну из главных наград взял российский фильм «Походу любовь» — лента удостоилась статуэтки за лучшее художественное произведение.

Картина рассказывает историю молодой девушки, чья первая поездка в Санкт-Петербург оборачивается настоящим приключением с художником и его другом-музыкантом. Главные роли в ленте исполнили Анна Завтур («Лихие»), Кузьма Котрелёв («Дети перемен») и Сергей Горошко («Майор Гром»).

Премьера фильма «Походу любовь» в России состоялась 27 марта 2025 года. Режиссёром картины выступила Яна Климова-Юсупова («Слишком хорошая Анна и ещё три истории о нас»).

