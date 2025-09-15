Первый геймплей EA Sports FC 26 покажут на стриме 16 сентября

Компания Electronic Arts готовится к релизу EA Sports FC 26 — новой части серии футбольных симуляторов. Уже 16 сентября в 17:00 мск разработчики покажут первый полноценный геймплей.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC. Права на видео принадлежат EA.

Ожидается, что на стриме разработчики сами сыграют в новинку, а также пригласят «известных гостей». Сразу после завершения трансляции к игре смогут приступить авторы контента и стримеры — они получат полный доступ к игре за три дня до запуска раннего доступа.

EA Sports FC 26 выйдет 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19-го числа.