Юрлицо российского движка Nau Engine ликвидируют спустя два года после анонса

Юридическое лицо ООО «Н-Джинн» российского движка Nau Engine находится в стадии ликвидации. На это обратили внимание в «Коммерсанте» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Согласно ним, процесс ликвидации стартовал 25 августа. Как рассказали в организации «АПРИОРИ», движок Nau Engine будут и дальше развивать в формате открытого кода. Сейчас же продолжается сотрудничество с разработчиками, сбор обратной связи и внедрение сторонних модулей.

О создании российского движка Nau Engine от компании VK стало известно в 2023 году. В организации планировали вложить около 1 млрд рублей в разработку и поддержку технологии, однако она так и не получила финансирование. Опрошенные эксперты считают, что ликвидация юрлица была лишь вопросом времени — многие разработчики уже давно трудятся над другими проектами.