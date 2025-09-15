Скидки
Юрлицо российского движка Nau Engine ликвидируют спустя два года после анонса

Юрлицо российского движка Nau Engine ликвидируют спустя два года после анонса
Юридическое лицо ООО «Н-Джинн» российского движка Nau Engine находится в стадии ликвидации. На это обратили внимание в «Коммерсанте» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Согласно ним, процесс ликвидации стартовал 25 августа. Как рассказали в организации «АПРИОРИ», движок Nau Engine будут и дальше развивать в формате открытого кода. Сейчас же продолжается сотрудничество с разработчиками, сбор обратной связи и внедрение сторонних модулей.

О создании российского движка Nau Engine от компании VK стало известно в 2023 году. В организации планировали вложить около 1 млрд рублей в разработку и поддержку технологии, однако она так и не получила финансирование. Опрошенные эксперты считают, что ликвидация юрлица была лишь вопросом времени — многие разработчики уже давно трудятся над другими проектами.

Российский игровой движок от VK получил название Nau Engine
