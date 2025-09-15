Скидки
15-летний Оуэн Купер из «Переходного возраста» — самый молодой победитель премии «Эмми»

Ночью 15 сентября прошла «Эмми»-2025 — ежегодная церемония вручения главных наград на телевидении. Триумфатором выставки стал «Переходный возраст» от Netflix, который победил в шести основных категориях, а награда за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале получил 15-летний Оуэн Купер.

Таким образом, подросток стал самым молодым победителем в истории «Эмми». Ранее это звание удерживал Майкл А. Гурджиан, который получил награду за роль в телефильме «Мать Дэвида» в 23 года. В своей речи Оуэн Купер поблагодарил продюсеров Netflix, авторов сериала и своих родителей, а также рассказал, что не ожидал такого позитивного эффекта вокруг шоу.

Я не ожидал, что окажусь в Соединённых Штатах и тем более — на «Эмми». Думаю, сегодняшний вечер доказывает, что если вы слушаете, сосредотачиваетесь и выходите из своей зоны комфорта, то можете достичь всего в жизни. Я был никем ещё три года назад, а сейчас я стою здесь. Кого волнует, если со стороны вы будете выглядеть неловко? В этой жизни возможно всё.

Среди других победителей «Эмми»-2025 оказалась «Киностудия» с Сэтом Рогеном и медицинская драма «Больница Питт» от HBO.

