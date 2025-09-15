Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Во сколько выйдет iOS 26 для iPhone

Во сколько выйдет iOS 26 для iPhone
Комментарии

Сегодня состоится выход iOS 26 — это случится в 20:00 мск. Новая операционная система для iPhone в этом году изменит нумерацию на актуальный год: прямо как спортивные игры, такие как EA Sports FC 26 или NBA 2K26.

Обновиться на новую операционку смогут владельцы следующих смартфонов:

  • iPhone 17 — 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max
  • iPhone 16 — 16, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max
  • iPhone 15 — 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 14 — 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 13 — 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
  • iPhone 12 — 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
  • iPhone 11 — 11, 11 Pro, 11 Pro Max
  • iPhone SE — второе (2020) и третье поколения (2022).

В этом году поддержку новой ОС потеряют владельцы iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR — для этих смартфонов финальной операционкой станет iOS 18.

Чем порадует новая ОС?
Абсолютно всё, что нужно знать про iOS 26 для iPhone
Абсолютно всё, что нужно знать про iOS 26 для iPhone
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android