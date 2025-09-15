Скидки
Появились первые живые фото iPhone 17 Pro

Появились первые живые фото iPhone 17 Pro
Уже совсем скоро состоится выход iPhone 17 — нового поколения смартфонов Apple. Тем временем в Китае уже появились первые живые фотографии нового гаджета.

Знаменитый инсайдер под ником Shishir поделился первыми «живыми» кадрами iPhone 17 Pro Max в двух цветах: тёмно-синем и серебристом. Их опубликовали сотрудники китайских фабрик, где прямо сейчас собирают смартфоны.

Фото: X/Shishir

Фото: X/Shishir

Полноценный релиз iPhone 17 состоится 19 сентября. В этот раз компания Apple выпустит четыре модели: базовый iPhone 17, ультратонкий iPhone 17 Air и продвинутые модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с улучшенной камерой, мощным процессором и большой батареей.

Комментарии
