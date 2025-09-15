Финальный трейлер «Авиатора» с Константином Хабенским — фильм выйдет 20 ноября

Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала финальный трейлер фантастического фильма «Авиатор». Лента выйдет в кино 20 ноября.

Главные роли исполнят Александр Горбатов и Константин Хабенский. Режиссёром экранизации одноименного романа Евгения Водолазкина стал Егор Михалков-Кончаловский.

Видео доступно в группе «Атмосфера кино» во Вконтакте. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Сюжет ленты начинается с 1929 года, когда Иннокентий Платонов становится жертвой эксперимента по крионике. Почти век спустя, в 2025 году, учёный Константин Гейгер размораживает его в лаборатории под Петербургом. Платонов пытается вспомнить свою жизнь и найти себя в новой реальности.