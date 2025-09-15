Xiaomi пропустила номер 16 и выпустит сразу Xiaomi 17 — чтобы конкурировать с iPhone 17

Компания Xiaomi представила линейку новых флагманских смартфонов и обновляет бренд, чтобы составить конкуренцию Apple за долю на рынке смартфонов премиум-класса.

Так, производитель принял решение сдвинуть сроки выпуска и пропустить серию Xiaomi 16 — компания представила сразу линейку под номером 17. Видимо, это сделано, чтобы «догнать» Apple и сравняться по номенклатуре с iPhone 17.

9 сентября компания Apple представила iPhone 17 — новую линейку своих смартфонов. Гаджеты выйдут в четырёх версиях уже 19 сентября, в России цены на старте продаж доходят до 300 тыс. рублей и будут снижаться до конца года.