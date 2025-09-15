Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Pure уходит из BetBoom, Quinn заменит Nisha в Liquid: Adekvat — о решаффлах после TI14

Pure уходит из BetBoom, Quinn заменит Nisha в Liquid: Adekvat — о решаффлах после TI14
Аудио-версия:
Комментарии

Киберспортивный комментатор Рустам Adekvat Мавлютов в личном телеграм-канале поделился предварительными данными о возможных изменениях в составах BetBoom Team и Team Liquid по Dota 2.

Сезон закончился, да здравствует новый сезон? Направляю свой взор в сторону дома, через пару недель уже эфиры и старт новых турниров. А пока ждём, обсуждаем возможные предстоящие решаффлы.

По информации Мавлютова, в BetBoom Team сохранится основной состав, однако Иван Pure Москаленко покинет команду. Кто придёт на его место, пока неизвестно.

В Team Liquid придёт Квин Quinn Каллахан на место Михала Nisha Янковски, который покинет состав спустя три года.

Напомним, Team Liquid и BetBoom Team завершили The International 2025 на 9-13-м и 4-м месте соответственно.

Материалы по теме
Российская BetBoom Team заняла 4-е место на The International 2025 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android