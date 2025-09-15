Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Pure уходит из BetBoom, Quinn заменит Nisha в Liquid: Adekvat — о решаффлах после TI14

Киберспортивный комментатор Рустам Adekvat Мавлютов в личном телеграм-канале поделился предварительными данными о возможных изменениях в составах BetBoom Team и Team Liquid по Dota 2.

Сезон закончился, да здравствует новый сезон? Направляю свой взор в сторону дома, через пару недель уже эфиры и старт новых турниров. А пока ждём, обсуждаем возможные предстоящие решаффлы.

По информации Мавлютова, в BetBoom Team сохранится основной состав, однако Иван Pure Москаленко покинет команду. Кто придёт на его место, пока неизвестно.

В Team Liquid придёт Квин Quinn Каллахан на место Михала Nisha Янковски, который покинет состав спустя три года.

Напомним, Team Liquid и BetBoom Team завершили The International 2025 на 9-13-м и 4-м месте соответственно.