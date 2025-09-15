Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый трейлер российского MMO-шутера PIONER — открытый бета-тест стартует в октябре

Вышел новый трейлер российского MMO-шутера PIONER — открытый бета-тест стартует в октябре
Комментарии

Российская студия GFA Games поделилась новым трейлером MMO-шутера PIONER. Видео под названием «Рубеж» раскрывает несколько интересных локаций, а также элементы боевой системы.

Видео доступно в группе PIONER во Вконтакте. Права на видео принадлежат GFA Games.

PIONER — шутер в сеттинге постапокалиптического СССР, действие которого развернётся на изолированном техногенной аномалией острове Тартар. В игре будут полноценная сюжетная кампания и открытый мир, поделённый на несколько регионов: в одних появится контент для соло-прохождения, в других — для кооператива.

Открытое бета-тестирование игры начнётся в октябре 2025 года.

Материалы по теме
В Steam вышла демо-версия российской игры PIONER
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android