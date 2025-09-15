Вышел новый трейлер российского MMO-шутера PIONER — открытый бета-тест стартует в октябре

Российская студия GFA Games поделилась новым трейлером MMO-шутера PIONER. Видео под названием «Рубеж» раскрывает несколько интересных локаций, а также элементы боевой системы.

Видео доступно в группе PIONER во Вконтакте. Права на видео принадлежат GFA Games.

PIONER — шутер в сеттинге постапокалиптического СССР, действие которого развернётся на изолированном техногенной аномалией острове Тартар. В игре будут полноценная сюжетная кампания и открытый мир, поделённый на несколько регионов: в одних появится контент для соло-прохождения, в других — для кооператива.

Открытое бета-тестирование игры начнётся в октябре 2025 года.