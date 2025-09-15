Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер нового сезона «Монстра» от Netflix — история маньяка Эда Гина выйдет 3 октября

Трейлер нового сезона «Монстра» от Netflix — история маньяка Эда Гина выйдет 3 октября
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового сезона сериала-антологии «Монстр». Он будет посвящён серийному убийце Эду Гину.

Роль маньяка в сериале исполнит Чарли Ханнэм («Джентльмены», «Дитя человеческое»). Весь сезон выйдет на Netflix в один день — в пятницу, 3 октября.

Видео доступно во Вконтакте. Права на видео принадлежат Netflix.

Эд Гин — один из самых известных серийных убийц в истории США. Его образ широко использовался в фильмах ужасов и триллерах, таких как «Психо», «Техасская резня бензопилой» и «Молчание ягнят».

Также Netflix уже готовит четвёртый сезон «Монстра», посвящённый Лиззи Борден, — пока без даты выхода.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android